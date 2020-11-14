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ترامب يعلن السبب الحقيقي وراء خسارته

ترامب
ترامب
 
السبت، 14-11-2020 10:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبب الحقيقي وراء خسارته الانتخابات محملا أنظمة " دومينيون " المسئولية و وصفها بـ " المروعة " .
ورحب ترامب بالاحتجاجات التي يقوم بها بعض مناصريه للتعبير عن دعمهم لمطالب التحقيق في مزاعم تزوير شابت الاقتراع .
و " دومينيون " هي علامة تجارية لأنظمة تصويت استعملت في 28 ولاية ، زعم ترامب ووكلاء حملته أنها سببت تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين في الولايات الرئيسية التي كانت ساحة المعركة الانتخابية .
جدير بالذكر أن شبكات إعلام محلية أعلنت فوز المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية التي أجريت في الثالث من الشهر الجاري .
 

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