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بشأن اللاجئين

ترامب يعتزم اتخاذ أسوأ قرار أمريكي منذ 41 عاما

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ترامب
 
الخميس، 01-10-2020 01:27 م وكالات- الدويني فولي
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مقترحا بتقليص الحد الأقصى لعدد اللاجئين الجدد المسموح باستقبالهم في البلاد.

وتضمن الاقتراح بتقليص عدد اللاجئين إلى 15 ألف لاجئ فقط في الولايات المتحدة في السنة المالية 2021، في أدنى مستوى منذ 41 عاما، وفقا لوكالة "رويترز".

وحدد الاقتراح حصصا للاجئين الذين يعانون أو يخشون الاضطهاد بسبب الدين، واللاجئين من العراق الذين ساعدوا الولايات المتحدة وكذلك اللاجئين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس وهونغ كونغ وكوبا وفنزويلا.

وكشفت وزارة الخارجية أن الاقتراح يعكس إعطاء الإدارة الأولوية "لسلامة ورفاهية الأمريكيين، لاسيما في ضوء استمرار جائحة كوفيد-19".

يشار إلى أن أمريكا قلصت سقف اللاجئين إلى 18 ألفا، وذلك في العام الماضي، إلا أنها لم تسمح سوى لنحو نصف هذا العدد بالدخول مع تباطؤ عدد الوافدين في ظل تزايد إجراءات الفحص وتفشي فيروس كورونا.

ويعتبر الرئيس الأمريكي هو المسؤول عن مستويات اللاجئين المسموح بها سنويا قرب بداية كل سنة مالية.

وبحسب القانون، فإن الرئيس يجب أن يتشاور مع الكونغرس قبل تحديد العدد السنوي للاجئين الذي تعتزم الإدارة السماح به، لكن القرار النهائي يحدده البيت الأبيض.

وعلى جانب آخر، كان جو بايدن، المنافس الديمقراطي لترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر، تعهد بزيادة أعداد اللاجئين إلى 125 ألفا سنويا إذا فاز.
 

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