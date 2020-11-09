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"ترامب" يشعل الأوضاع ويقيل وزير الدفاع.. ما العلاقة بعدم تسليم السلطة؟

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"ترامب" يشعل الأوضاع ويقيل وزير الدفاع.. ما العلاقة بعدم تسليم السلطة؟
 
الإثنين، 09-11-2020 08:12 م الطيب حسين
بثت وكالة رويترز للأنياء خبرًا عاجلًا يفيد بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ⁧ترامب⁩، بإقالة وزير الدفاع ⁧إسبر⁩، وسط أحاديث عن ضرورة تسليم السلطة في البلاد بشكل سلمي.


وعين "ترامب" "كريستوفر ميلر" مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.

وكان مركز تسليم الرئاسة في الولايات المتحدة، قد طالب اليوم الاثنين، الرئيس ترامب، بتسليم السلطة بشكل سلمي.

وأثار ترامب جدلا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بسبب عدم اعترافه بنتيجة الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي جو يابدن.
 

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