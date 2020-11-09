"ترامب" يشعل الأوضاع ويقيل وزير الدفاع.. ما العلاقة بعدم تسليم السلطة؟

الإثنين، 09-11-2020
08:12 م
الطيب حسين
بثت وكالة رويترز للأنياء خبرًا عاجلًا يفيد بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، بإقالة وزير الدفاع إسبر، وسط أحاديث عن ضرورة تسليم السلطة في البلاد بشكل سلمي.
وعين "ترامب
" "كريستوفر ميلر" مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.
وكان مركز تسليم الرئاسة في الولايات المتحدة، قد طالب اليوم الاثنين، الرئيس ترامب
، بتسليم السلطة بشكل سلمي.
وأثار ترامب
جدلا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بسبب عدم اعترافه بنتيجة الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي جو يابدن.