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ترامب يستعين بـ 27 شاهدا لتبرئته

الرئيس الامريكي
الرئيس الامريكي
الإثنين، 21-09-2020 10:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه 27 شاهدا يؤكدون براءته ودحض الأقوال الخاطئة المنسوبة إليه بشأن الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولي .
و أضاف ترامب في مقابلة مع قناة " فوكس نيوز " :" أسوء كذبة علي الإطلاق ، أنني وقفت أمام قبور جنودنا الذين أحترمهم .. كذبوا بأنني وصفت الجنود بالفاشلين .. 27 شخص قالوا أن هذا لم يحصل من المحزن جدا رؤية هذا الأمر ... كذبة كاملة ".
جدير بالذكر أن مجلة " أتلانتيك " نشرت في 3 سبتمبر أن ترامب رفض في 2018 التوجه إلي مقبرة في محيط باريس حيث دفن الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولي ، مستندة لعدة مصادر مجهولة قالت أن ترامب قال " إن المقبرة مليئة بالفاشلين " .
 

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