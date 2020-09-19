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ترامب يزف أخبارا سعيدة للعالم بشأن لقاح فيروس كورونا

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ترامب يزف أخبارا سعيدة للعالم بشأن لقاح فيروس كورونا

ترامب
ترامب
السبت، 19-09-2020 12:29 ص المصريون ـ متابعات
أعلن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، اليوم الجمعة،  أخبارا سعيدة بشأن اللقاح المنتظر للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ووعد ترامب بأن 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 ستكون قد صنّعت قبل نهاية العام، مشيراً إلى أنّ عدداً يكفي منها لـ330 مليون أمريكي سيكون متوفراً بحلول أبريل، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.
وقال في البيت الأبيض : "سيكون لدينا 100 مليون جرعة قبل نهاية العام، ثم أكثر بكثير على الأرجح، مئات ملايين الجرعات ستكون متوفرة كل شهر، وسيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لكل الأمريكيين بحلول أبريل".
كان ترامب تعهد سابقا ببدء طرح وتوزيع اللقاح في موعد مبكر، قبل نهاية العام الحالي.
وفي أغسطس الماضي، نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن إدارة ترامب تبحث تسريع وتيرة عملية إقرار لقاح تجريبي تطوره شركة أسترازينيكا، وجامعة أوكسفورد، للوقاية من كورونا، لاستخدامه في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من نوفمبر.
 

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