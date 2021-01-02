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ترامب يدعو أنصاره للتظاهر في واشنطن

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بشعار " أوقفوا السرقة "

ترامب يدعو أنصاره للتظاهر في واشنطن

ترامب
ترامب
 
السبت، 02-01-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة لأنصاره للمشاركة في التظاهرات في  واشنطن ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي والتي خسرها أمام جو بايدن .
و قال ترامب في تغريديته علي صفحته الرسمية علي " تويتر" :" سيقام التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن، الساعة 11:00 صباحا، يوم 6 يناير. تفاصيل حول المكان لاحقا ، مضيفا أوقفوا السرقة"، التي يستخدمها مع أنصاره للاحتجاج على نتائج الانتخابات".
جدير بالذكر أن جو بايدن حصل علي 306 مقعد في المجمع الانتخابي فيما حصل ترامب علي 232 مقعد ، وستتزامن الاحتجاجات التي دعي إليها ترامب مع اجتماع الكونجرس الأمريكي لإقرار فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، علي أن يتم تنصيبه في 20 يناير .
 

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