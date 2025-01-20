الإثنين 20 يناير 2025
توقيت مصر 14:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جنت جنون إسرائيل.. ماذا وضعت الفسام في حقيبة هدايا الأسيرات الثلاث؟

أثناء ممارسة الرذيلة.. تفاصيل مقـ.تل طبيب التجمع على يد سيدتين

راسه في دمنهور وجسده بأبو حمص.. مصرع شاب أثناء تسطيحه أعلى القطار

مفاجأة.. هدف حسين الشحات في أورلاندو يغرم الأهلي 3.5 مليون جنيه

هل يؤكد رحيله؟.. تصرف غريب من محمد صلاح بعد مباراة برينتفورد (فيديو)

شاهد.. هتان السيف تتسلم جائزة "جوي أوردز" حافية القدمين

القبض على رجل أعمال شهير بسبب "أفشة" والتحقيقات تكشف التفاصيل

ترامب يدرس تهجير جزء من سكان غزة إلى هذه الدولة حتى إعادة الإعمار

تهز سوريا.. أب ينهي حياة ابنته وزوجته تنجو من الموت بأعجوبة

بعد التحقيق معهن.. أول قرار من النيابة بشأن طالبات مدرسة التجمع

ترامب يدرس تهجير جزء من سكان غزة إلى هذه الدولة حتى إعادة الإعمار

نهت
ا
الإثنين، 20-01-2025 10:48 ص

 

كشفت شبكة NBC الأمريكية، أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس نقل جزء من الفلسطينيين خارج قطاع غزة إعادة الإعمار.

وأشارت إلى أن فريق ترامب يفكر في نقل بعض سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة خارج القطاع بينما تتم إعادة إعمار القطاع المدمر بعد الحرب، مع اعتبار إندونيسيا إحدى الدول المضيفة المؤقتة للاجئين.

ويشار إلى خوف كبير بين العديد من الفلسطينيين من أن إسرائيل لن تسمح لأولئك الذين يغادرون القطاع بالعودة.

وذكرت الشبكة أيضًا أن مبعوث الشرق الأوسط الجديد ستيف ويتكوف يفكر في زيارة غزة، حيث يعمل على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الناشئ الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد.

إقرأ ايضا

678dff404236045dab596901

جنت جنون إسرائيل.. ماذا وضعت الفسام في حقيبة هدايا الأسيرات الثلاث؟

ج

تهز سوريا.. أب ينهي حياة ابنته وزوجته تنجو من الموت بأعجوبة

equipes-soignantes

تهز تونس.. ماذا فعل مدير مستشفى مع ممرضة؟

أخبار متعلقة

678cbc15423604672a5c1406

حماس تعلن أسماء 3 أسيرات إسرائيليات تنوي الإفراج عنهن اليوم

Capture

إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار: حماس لم تسلم أسماء المحتجزات الثلاث

images

تسليم جثمان السنوار.. أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة

Capture

قتـ.لى وجرحى.. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن "حدث صعب" في غزة

170857845

جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من غزة بعد تقدم المفاوضات

9خ

شاهد.. عشرات الطائرات تحاول السيطرة على حرائق لوس أنجلوس