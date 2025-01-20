ترامب يدرس تهجير جزء من سكان غزة إلى هذه الدولة حتى إعادة الإعمار

كشفت شبكة NBC الأمريكية، أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس نقل جزء من الفلسطينيين خارج قطاع غزة إعادة الإعمار.

وأشارت إلى أن فريق ترامب يفكر في نقل بعض سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة خارج القطاع بينما تتم إعادة إعمار القطاع المدمر بعد الحرب، مع اعتبار إندونيسيا إحدى الدول المضيفة المؤقتة للاجئين.

ويشار إلى خوف كبير بين العديد من الفلسطينيين من أن إسرائيل لن تسمح لأولئك الذين يغادرون القطاع بالعودة.

وذكرت الشبكة أيضًا أن مبعوث الشرق الأوسط الجديد ستيف ويتكوف يفكر في زيارة غزة، حيث يعمل على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الناشئ الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد.