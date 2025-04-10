كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موقف الدول بعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال في حفل عشاء مع النواب الجمهوريين بالكونغرس: "البلدان تتصل بنا، تقبل مؤخرتي، إنهم يموتون من أجل التوصل إلى صفقة لإنهاء التعريفات الجمركية المفروضة عليهم".