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تقارير إعلامية

ترامب أخفى إصابته بكورونا وشارك في مقابلة تليفزيونية

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 05-10-2020 12:35 م عبد الرحمن أحمد
أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان يعلم بإصابته بفيروس "كورونا" إلا أنه أخفى الأمر.

بحسب مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نشر يوم الأحد 4 أكتوبر فإن ترامب علم بإصابته بالفيروس.

ولكنه لم يكشف عن النتيجة الإيجابية للفحص السريع الذي أجراه للكشف عن إصابته، وانتظر ظهور نتائج فحص أكثر دقة.

وبحسب الصحيفة فإن نتائج الفحص السريع أثبتت أن إصابة ترامب كانت قد ظهرت يوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول.

وتلقى ترامب نتائج الفحص مساء الخميس، قبل ظهوره على شبكة "فوكس نيوز" في لقاء ولم يفصح عن إصابته بالفيروس، قائلا "سأتلقى نتائج الفحص الليلة أو صباح الغد".

وبموجب التعليمات المُتبَعة في البيت الأبيض، فإن الاختبار الأكثر موثوقية الذي يفحص عينة مأخوذة من عمق ممر الأنف لا يُجرَى إلا بعد ظهور إيجابية نتيجة الاختبار السريع المبدئي، ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، التزمت فحوصات الرئيس بهذا البروتوكول.

يذكر أن ترامب، أعلن صباح يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".
 

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