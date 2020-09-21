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تراجع جديد في أسعار النفط

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 21-09-2020 10:52 ص متابعات- الدويني فولي
انخفضت أسعار النفط  تزامنا مع احتمالية عودة إنتاج ليبيا ، فيما يؤجج تزايد حالات الإصابة بفيروس " كورونا" المخاوف بشأن مستقبل الطلب العالمي علي الخام .
و تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.95% إلى 40.72 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.79% إلى 42.81 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".
و أشار محللون لدي " أنز " اليوم إلي أن السوق لن تتحمل دخول مزيد من الخام في وقت يتقلص فيه الطلب بسبب القيود المرتبطة بفيروس " كورونا" .
 

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