تراجع جديد في أسعار النفط

الإثنين، 21-09-2020
10:52 ص
متابعات- الدويني فولي
انخفضت أسعار النفط تزامنا مع احتمالية عودة إنتاج ليبيا
، فيما يؤجج تزايد حالات الإصابة بفيروس
" كورونا
" المخاوف بشأن مستقبل الطلب العالمي علي الخام .
و تراجعت
العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.95% إلى 40.72
دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.79% إلى
42.81 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".
و أشار محللون لدي
" أنز " اليوم إلي أن السوق لن تتحمل دخول مزيد من الخام في وقت يتقلص
فيه الطلب بسبب القيود المرتبطة بفيروس " كورونا
" .