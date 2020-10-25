تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

الأحد، 25-10-2020
02:03 م
متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت قوات التحالف
" تحالف دعم الشرعية في اليمن
" من اعتراض
وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " بالأجواء اليمن
ية .
و أشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف
، العقيد الركن تركي المالكي ،
إلي أن قوات التحالف
المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء
اليمن
ية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية .
وأضاف أن طريقة إطلاق الصاروخ كانت بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان
المدنية و المدنيين بالمملكة .
جدير بالذكر أن الدفاع المدني في منطقة عسير بالسعودية أفاد بسقوط شظايا على المدنيين والأعيان المدنية بسراة عبيدة جراء اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.
وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، كما تضررت 5 منازل و3 مركبات مدنية.