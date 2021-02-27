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أطلقه الحوثيون..

تدمير صاروخ باليستي قبل استهداف السعودية

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تدمير صاروخ باليستي قبل استهداف السعودية
 
السبت، 27-02-2021 08:59 م
أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وأشار التحالف إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ أطلق من داخل الأراضية اليمنية، إلا أن الدفاع الجوي تمكن من إسقاطه".

وأضاف: "سمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة".

وأكد المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، على أن محاولات الحوثيين "الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة" ترقى إلى مستوى جرائم حرب".

وقال: "قيادة التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

 

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