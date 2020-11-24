الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تيجراي تدمر لواء عسكري.. و أبي أحمد يعلن استسلام المقاتلين

عفو سعودي عن المحكوم عليهم بالجلد التعزيري لهذا السبب

«ميدو» يفجر مفاجأة عن وصية عمرو فهمي

صراع جديد بين مرتضى منصور والأوليمبية لمنعه من النهائي

تدمير الفرقة 21 الآلية التابعة للجيش الإثيوبي

قبل النهائي.. تركي آل الشيخ يغازل «الخطيب» ويوجه رسالة مفاجئة

تسريب صور صادمة لموديل روز التي أبهرت السعوديين

تركي آل الشيخ يعاتب هؤلاء.. :" المرض يسقط الأقنعة "

قرقاش يغازل المملكة ببيت شعر للمتنبي

الحقيقة كاملة لتورط زوجة أردوغان في غسيل الأموال

ADS
 

جبهة تيجراي:

تدمير الفرقة 21 الآلية التابعة للجيش الإثيوبي

353321قوات إقليم تيجراي
الجيش الإثيوبي
 
الثلاثاء، 24-11-2020 12:00 م المصريون

أعلنت جبهة تيجراي اليوم، الثلاثاء، تدمير الفرقة 21 الآلية التابعة للجيش الإثيوبي بالكامل، في تخوم ميكلي عاصمة الإقليم؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة في نبأ عاجل لها.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له حول لنزاع الدائر في منطقة تيجراي الانفصالية الإثيوبية؛ وذلك بناءً على طلب من  ثلاث دول هي تونس وجنوب أفريقيا و«سان فنسان وغرينادين».
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن المجلس سيلتئم في اجتماع مغلق سيعقده عبر الفيديو، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كان سيصدر في أعقابه بيان رئاسي أم لا.
وكان رئيس الوزرا الإثيوبي، آبي أحمد، قد شن عمليات عسكرية قبل أسبوعين بعد اتهام جبهة تحرير تيجراي، التي تدير الإقليم، أقصى شمال إثيوبيا المتاخم لإريتريا والسودان، بمهاجمة معسكر للجيش.
ويأتي الصراع بعد أشهر من التوتر المتزايد بين الحكومة الفيدرالية وأقسام من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
 

إقرأ ايضا

2017_12-13-king-salman20171213_2_27492622_28814303-1-758x505

عفو سعودي عن المحكوم عليهم بالجلد التعزيري لهذا السبب

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعاتب هؤلاء.. :" المرض يسقط الأقنعة "

قرقاش

قرقاش يغازل المملكة ببيت شعر للمتنبي

أخبار متعلقة

معارك تيجراي في إثيوبيا

نطور خطير في معارك تيجراي في إثيوبيا

ارشيفية

أثيوبيا تعلن الحرب وجيبوتي تعرض المساعدة

download (3)

تطور خطير.. الطائرات الإثيوبية تتحرك لقصف هذه الأهداف

274

تزامنًا مع اشتداد الصراع.. مذبحة مروعة في إثيوبيا

ارشيفية

القوات المتنازعة في إثيوبيا تقصف مطار العاصمة الإريترية

19

طبول الحرب.. صواريخ إثيوبيا تستهدف عاصمة جارتها إريتريا