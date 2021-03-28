تدعو للقلق.. طبيب «بايدن» السابق يكشف عن حالته الصحية

الأحد، 28-03-2021
11:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف النائب الجمهوري
عن ولاية تكساس ، روني جاكسون " عن تفاصيل الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو
بايدن
، لافتا إلي أن أداء الرئيس في المؤتمر الصحفي الذي أقامه الخميس الماضي
تدعو للقلق .
و أشار إلي أن أداء
بادين في مؤتمر صحفي
رسمي له يجب أن يثير قلق كل أمريكي يريد أن يعرف عل رئيسهم
القادم قادر صحيا علي منصبه أم لا ، مؤكدا أن الرئيس بالكاد تمكن من اجتياز مؤتمره
الصحفي الأول بسبب أنه كان محاط بمراسلين ودودين و بإجابات جاهزة ، حسبما أذاعت
قناة " فوكس نيوز " .
جدير بالذكر أن أول
مؤتمر صحفي
لـ بايدن
جاء بعد 65 يوم من توليه منصبه وهي أطول فترة يقضيها رئيس
أمريكي قبل عقده مؤتمره الصحفي الأول .