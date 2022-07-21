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تخفيض رسوم 3 مطارات في السعودية بنسبة 35%

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مطار سعودي
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الخميس، 21-07-2022 12:34 م


كشفت وكالة "بلومبرغ"، أن السعودية ستخفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35% في محاولة للمنافسة في منطقة تستضيف بالفعل بعضاً من أكبر مراكز الركاب في العالم.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها في معرض فارنبرة الجوي، أمس الأربعاء، أن التخفيض، الذي سينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام، وسيتم تنفيذه في وقت لاحق من هذا العام، هو الخطوة التالية في خصخصة مستمرة للقطاع.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، إنه سيتم السماح للمطارات بالمرونة الكافية لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة لتحقيق أقصى قدر من النمو في حركة الركاب.
 

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