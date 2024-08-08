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"تحولوا لأشـ.ـلاء".. كتائب القسام" تنشر مشاهد لكمين مُحكم لجنود الاحتلال

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"تحولوا لأشـ.ـلاء".. كتائب القسام" تنشر مشاهد لكمين مُحكم لجنود الاحتلال

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الخميس، 08-08-2024 01:02 م


عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية راجلة في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

 

 

وقالت القسام في قناتها على "تلغرام": "مشاهد من كمين "الفراحين 2 "، وتفجير عبوة "سجيل" في جنود العدو بمنطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع".

 

ويأتي هذا وسط تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على النصيرات وخان يونس، وسط وجنوبي قطاع غزة، كما قصف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، ونسف مباني جنوب شرق مدينة رفح.

 

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 39677 شهيداً و91645 مصابا، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في قطاع غزة.


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