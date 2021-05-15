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تحرك عاجل من السعودية ضد إسرائيل

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الملك سلمان
Native
السبت، 15-05-2021 04:10 م
في تحرك عاجل ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير فولكان بوزكير، حيث تقود المملكة تحركًا إسلاميًا بشأن فلسطين.
وتهدف اجتماعات المجموعة الإسلامية مع رئيس الجمعية العامة لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية لاسيما الأخيرة، ليضطلع المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال من أوائل الدول المساندة للقضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي.
 

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