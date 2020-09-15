الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
توقيت مصر 21:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تركي الحمد غاضبًا: "هذه ليست صورة السعودي.. هذا قرف"

وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقًا جنائيًا في كتاب «بولتون»

إخصاء مئات القرود في تايلاند بسبب فيروس كورونا

اتهام ثلاثة أشقاء باغتصاب طفلة عمرها 10 سنوات

تجديد عقد أوباميانج مع أرسنال الإنجليزي

أول تعليق من المعارض الروسي عقب عودته للتنفس الطبيعي

قرار جمهوري بشأن تشديد عقوبة التنمر

الموت يفجع كابتن نادي الأهلي السابق

بشري سارة من التضامن للمشاركين في " كرامة "

مكعبات الثلج تساعد علي تجديد البشرة ومنع التجاعيد بهذه الطريقة

تحرك طال انتظاره في السعودية أخيرًا يحدث

2020_6_22_22_43_6_653
تحرك طال انتظاره في السعودية أخيرًا يتحقق
الثلاثاء، 15-09-2020 07:15 م
شهدت الأراضي السعودية اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى رحلات هيئة الطيران السعودي.

وجاء هذا بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة بناء على صدور الموافقات، وحسب التوجيهات بشأن مستجدات كورونا في المملكة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيليا لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الدولية قبل 30 يوما من 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك، وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.


إقرأ ايضا

Eh6I1ipX0AEoEvU

البيت الأبيض يكشف عن هدية «كوشنر» لملك البحرين

1-1376254

بث مباشر توقيع اتفاق التطبيع بأمريكا

gggg

أول فيديو.. لحظة توقيع اتفاق التطبيع بالبيت الأبيض

أخبار متعلقة

بشرى سارة للسعوديين

corona-270820-saudi1

لأول مرة منذ 5 شهور.. السعودية تسجل أقل إصابات بكورونا

السعودية

عقوبات صارمة على هؤلاء في السعودية

المالكي

تدمير طائرة مفخخة قبل استهدافها السعودية

كورونا- السعودية

السعودية تعلن سبب عودة ارتفاع عدد إصابات كورونا

السعودية

توجيه ملكي جديد بشأن العلم السعودي