تحرك طال انتظاره في السعودية أخيرًا يحدث

الثلاثاء، 15-09-2020
07:15 م
شهدت الأراضي السعودية
اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى رحلات هيئة الطيران السعودي.
وجاء هذا بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة بناء على صدور الموافقات، وحسب التوجيهات بشأن مستجدات كورونا في المملكة.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني استعداد المطارات السعودية
الدولية تشغيليا لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.
يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الدولية قبل 30 يوما من 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك، وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.