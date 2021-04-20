تحرك سوداني جديد ضد إثيوبيا بعد تعنتها في مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء، 20-04-2021
05:10 م
المصريون
جدد السودان
اليوم
الثلاثاء اتهامها لإثيوبيا
بإفشال المبادرات الأخيرة للتوصل إلى حل بشأن ملف سد
النهضة الشائك.
وأكدت وزير الخارجية
مريم الصادق المهدي خلال لقائها براين شوكان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة
بالخرطوم، بحسب ما جاء في بيان للوزارة اليوم، أن السودان
كان ولا يزال منفتحاً
على جميع مبادرات التوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات، إلا أنها شددت في الوقت عينه
على أن تعنت الجانب الإثيوبي المستمر حال دون الاستفادة من المبادرات.
ودعت إلى ضرورة إعادة
بناء الثقة بين فرق العمل التقنية والسياسية للتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف،
سواء في ملف السد، أوالقضايا الحدودية بين البلدين.
من جانبه، أكد القائم
بالأعمال الأمريكي على دعم واشنطن المستمر للحكومة الانتقالية والانتقال
الديمقراطي في السودان
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