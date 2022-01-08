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تحرك سعودي عاجل للتحقيق في واقعة «الفرقة الراقصة العُراة»

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السبت، 08-01-2022 09:50 ص

في تحركات عاجلة أصدر أمير منطقة جازان، بالسعودية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، توجيهات بسرعة التحقيق في واقعة مشاركة فرقة راقصة في إحدى فعاليات وسط البلد بشتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات.
جاء ذلك تعقيبًا على ما نُشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تُظهر مشاركة إحدى الفرق الأجنبية الراقصة بإحدى فعاليات شتاء جازان وفق صحيفة سبق.
وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري أن أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تابع ما تم نشره وتداوله بهذا الخصوص في حينه.
وأضاف أنه أصدر توجيهاته العاجلة للجهات المختصة بسرعة بحث تفاصيل الواقعة، والتحقق من ملابساتها كافة، بالتنسيق مع المسؤولين عن لجان شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف الفعالية، ومنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع.
وأكد الزائري حرص أمير المنطقة ونائبه على عرض وإبراز ما تتمتع به منطقة جازان من تنوع ثقافي وحضاري، والتعريف بتراثها الأصيل في إطار الضوابط الشرعية، واحترام الأعراف الاجتماعية السائدة.
 

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