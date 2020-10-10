السبت 10 أكتوبر 2020
توقيت مصر 12:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بهذه الطريقة احتفل محبي "محمد منير" بعيد ميلاده

الذهب يسجل ارتفاعاً ملحوظاً .. اليوم

المفتي: قضية النقاب ليست دينية

أديب يصدم الشباب بخبر سيء

طوارئ بالأهلى استعدادا لـ "بيراميدز"

مطربة مشهورة تتسبب في أزمة مرورية حادة

غموض حول انتحار فنانة عربية شنقاً

بدولة عربية.. سجن ضابط 10 سنوات بتهمة التزوير والمتاجرة بالخمور

تحذير لرئيس دولة من التحدث بهذه اللغة بأمر من المحكمة

هل تعمدت تلك السيدة السقوط امام "عمرو دياب"؟

تحذير لرئيس دولة من التحدث بهذه اللغة بأمر من المحكمة

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني
 
السبت، 10-10-2020 10:43 ص وكالات- الدويني فولي

بموجب قرار قضائي بات، صار من الممنوع على الأوكراني التحدث باللغة الروسية أثناء تأدية مهام وظيفته الرسمية، خاصة فيما يتعلق باللقاءات والمكاتبات، وخلافه، وفق ماذكرت وسائل اعلام روسية.

وأصدرت المحكمة العليا قرارًا بمنع الرئيس فلاديمير زيلينسكي من استخدام اللغة الروسية أثناء عمله. 


لفتت المحكمة في بيانٍ لها إلى أن زيلينسكي يتحمل مسؤولية كبيرة، ويؤدي وظائف رئاسية، وبالتالي يجب أن يتحدث في المناسبات الرسمية فقط بلغة الدولة، الأوكرانية، وعدم التحدث بأي لغة أخرى.

وكان من رفع الدعوى ضد زيلينسكي  قوميين ونواب في مدينة لفوف، الذين لم يعجبهم حقيقة أن الرئيس في عام 2019 أجاب عن أسئلة المشاركين في مؤتمر "آي فورم" باللغة الروسية.

من جانبها، اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن دهشتها لمطالبة النواب المحليين في مدينة لفوف زيلينسكي بعدم التحدث باللغة الروسية في خطاباته، لأن هذا حسب رأيهم، "خروج عن القانون" وينتهك حقوق المواطن في البلاد.

 

إقرأ ايضا

متهم

بدولة عربية.. سجن ضابط 10 سنوات بتهمة التزوير والمتاجرة بالخمور

ماكرون و صوفي

صدمة لـ ماكرون.. ذهب للهجوم على الإسلام رفقة سيدة فرنسية .. فتفاجأ بها تعلن إسلامها

إسرائيل

فضيحة طبية.. تزوير تحاليل كورونا داخل "نجمة داوود" بإسرائيل