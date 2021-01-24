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تحذيرات كاذبة من الحكومة تثير ضجة في تشيلي

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 24-01-2021 09:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت تحذيرات الحكومة في تشيلي ضجة في البلاد بعد أن ثبت أنها غير صحيحة ، حيث حذرت السلطات المواطنين من حدوث موجات مد عاتية " تسونامي " يعد الزلزال التي تعرضت لها .
وكان زلزالان ضربا تشيلي مساء أمس بفاصل دقائق بينهم ، حيث وقع الأول في القارة القطبية الجنوبية بينما وقع الثاني قرب العاصمة سانتياجو ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و غردت وزارة الداخلية علي " تويتر" قائلة :" أن قوة الزلزال الأول بلغت 7.1 ووقع في الساعة 8.36 مساء على بعد 216 كيلومترا شمالي شرق قاعدة أوهيغينز العلمية التشيلية ودعت إلى إخلاء المناطق الساحلية من القارة القطبية الجنوبية بسبب خطر حدوث موجات تسونامي، كما بعثت برسالة علي الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد حثت فيها الناس علي الابتعاد عن المناطق الساحلية ثم عقبت بعد ذلك بأن هذا التحذير أرسل بطريق الخطأ .
 

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