السبت 28 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالصور.. انفجار يهز الرياض والكشف عن عدد القتلى والمصابين

الإمارات تعلن عن خطوات جديدة لمواجهة " كورونا "

«تايمز» تفجر مفاجأة عن تصالح السعودية مع قطر

قرار مفاجئ لـ" ميسي " عن مصيره في برشلونة

عَلانِيَةٌ.. أردوغان يستعين بهؤلاء للجهاد ضد فرنسا

صدمة.. عودة شاب إلى الحياة أثناء تشريحه عندما شق الطبيب قدمه

لأول مرة .. الرئيس يتوجه إلي جنوب السودان

وفاة الفنان محمود الإدريسي بفيروس كورونا

عمرو أديب: «زهقت من كتر ما بهني الأهلاوية على مدى السنين»

شاهد.. حرب شوارع بين الأهلي والزمالك عقب انتهاء المباراة

ADS
 

«تايمز» تفجر مفاجأة عن تصالح السعودية مع قطر

18269592_303
الملك سلمان وأمير قطر
 
السبت، 28-11-2020 01:23 م المصريون

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلا عن مصادر أن السعودية كثفت جهودها لحل النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات مع قطر، قبل وصول الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وأوضحت الصحيفة أن الرغبة في إنهاء «الحصار» المفروض على قطر، تأتي في إطار محاولة من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكسب تأييد بايدن، وقد تكون أيضا كإجراء "وداع" تجاه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.
وحسب "روسيا اليوم"، نقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكر هويتها أن هذه الخطوة ستكون بمثابة "هدية لبايدن"، وأن ولي العهد بات يشعر بأنه "في مرمى النار" بعد فوز بايدن ، ويريد عقد صفقة مع قطر لإظهار "رغبته واستعداده للقيام بخطوات".
وفي السياق نفسه قال المحلل السياسي السعودي، علي الشهابي، المقرب من الديوان الملكي، للصحيفة إن الحكومة السعودية كانت "منفتحة على حل المشكلة" مع قطر منذ عدة أشهر.
وكشف مصدر دبلوماسي للصحيفة، دون ذكر هويته، أنه تم وضع الأساس لمفاوضات ثنائية مباشرة بين المملكة العربية السعودية وقطر، وأن المفاوضات جارية بوساطة الولايات المتحدة والكويت.
من جانبها، تريد قطر تحقيق عدد من الشروط المسبقة للمصالحة، وبحسب الدبلوماسي، قد يكون من بينها إجراءات "بناء الثقة"، ولا سيما رفع الحظر الجوي، والسماح بتنقل المواطنين القطريين إلى الدول التي فرضت الحصار.
وبحسب الصحيفة فإن السلطات السعودية والإماراتية تريد من قطر التوقف عن انتقاد السعودية على قنواتها التلفزيونية.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو 2017، قطع العلاقات مع قطر وفرضت حظرا عليها، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
 

إقرأ ايضا

Capture

بالصور.. انفجار يهز الرياض والكشف عن عدد القتلى والمصابين

ارشيفية

الإمارات تعلن عن خطوات جديدة لمواجهة " كورونا "

اردوغان

أردوغان يستعين بهؤلاء للجهاد ضد فرنسا

أخبار متعلقة

982049_0

فيصل بن فرحان: نبحث عن سبيل لحل الخلاف مع قطر

طقس-متقلب

تحذيرات.. هطول أمطار غزيرة على السعودية

thumbs_b_c_ff861f50b4a1991cc0704a4796433b28

كاتب سعودي شهير: قوارض تدمر الوطن بمنتهى الغباء

5f4cf5e04023e

السعودية.. إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا

الحج والعمرة

السعودية تعلن استئناف رحلات العمرة من خارج المملكة

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية