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تاريخية.. مسئول أمريكي في زيارة للصحراء المغربية

مسئول أمريكي في زيارة للصحراء المغربية
مسئول أمريكي في زيارة للصحراء المغربية
 
الأحد، 10-01-2021 09:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
في زيارة وصفت بالتاريخية ، زار مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، دافيد شينكر ، الصحراء المغربية ، وذلك عقب أسابيع من اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب عليه .
 و قال "شينكر" في تصريحات صحفية أثناء زيارته لمدينة العيون ، أن علاقات ممتازة تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية ، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين أصبحت قوية أكثر من أي وقت مضي ، حسبما نشرت " وكالة الأنباء المغربية " .
و أضاف :" نها لحظة فارقة في العلاقات المغربية الأميركية"، مشيرا إلى الإعلان التاريخي الشهر الماضي من طرف الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة التامة للمغرب على كافة منطقة الصحراء، وبفتح قنصلية لها في مدينة الداخلة" .
 

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