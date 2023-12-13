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بينهم قادة.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط بكمين أعده مقاتلي القسام في غزة

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بينهم قادة.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط بكمين أعده مقاتلي القسام في غزة

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القتلى
الأربعاء، 13-12-2023 11:20 ص


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 10 من عسكرييه، معظمهم من الضباط 8 منهم في كمين أعده مقاتلي القسام في غزة، واثنين قي الشجاعية بينهم قائد في لواء.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الجنود والضباط الذين قتلوا كانوا من الكتيبة 13 في "لواء غولاني". وجاء على رأس قائمة القتلى، قائد الكتيبة المقدم، تومر غرينبيرغ.

عبوة ناسفة

وقالت الهيئة إن الجنود والضباط اقتحموا أحد المباني لتفتيشه أثناء عملية المسح الميداني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما أن أصبحوا بداخله حتى فتح مقاتلون فلسطينيون النار عليهم وفجروا أيضا عبوة ناسفة.
واندلع قتال عنيف بين الطرفين، وفي الأثناء انقسمت القوة الإسرائيلية إلى قسمين. وهرعت قوة ثالثة إلى المكان للمساعدة والإنقاذ، وفجر حينها الفلسطينيون عبوة أخرى مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين جنود الجيش الإسرائيلي.
ولاحقا، فجر المقاتلون الفلسطينيون عبوة ثالثة بالقوة الإسرائيلية. وعلى إثر ذلك، استنجد الجنود الذين ظلوا على قيد الحياة بالدعم الجوي، فعملت المروحيات على نقل المصابين وجثث القتلى من المكان.
ويحقق الجيش الإسرائيلي فيما إذا كان الهجوم على صلة بوجود نفق في المبنى، استعمله الفلسطينيون في الكمين.


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