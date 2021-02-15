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بيل جيتس يكشف أبرز التحديات بعد وباء " كورونا "

بيل جيتس
بيل جيتس
 
الإثنين، 15-02-2021 10:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف مؤسس شركة "مايكروسوفت " الأمريكية بيل جيتس ، التحديات التي سيواجهها العالم بعد القضاء علي وباء " كورونا" الذي أثر علي أعداد كبيرة من البشر حول العالم .
ومن أبرز تلك التحديات أنه سيتوجب علي البشر بعد التعافي من " كوفيد _19 " بشكل نهائي هو التغير المناخي و الحروب البيولوجية ، مسيرا إلي تنامي حجم الغازات الدفيئة التي تؤثر على الغلاف الجوي سنويا، لافتا إلى ضرورة إيقاف تلك الانبعاثات، للحيلولة دون هلاك الأرض بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، حسبما نشرت " ذا جارديان " البريطانية .
ووجه بيل جيتس الدعوة للعمل على الوصول بهذه الانبعاثات إلى الصفر، لافتا إلى صعوبة هذه المهمة ، مضيفا "بسبب كورونا تراجعت النشاطات الصناعية حول العالم، الأمر الذي سبب انخفاضا في حجم الغازات بنسبة 5 % ، وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بما هو مطلوب لحماية كوكبنا".
 

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