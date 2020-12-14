بيان ناري من السعودية بعد انفجار ناقلة جدة

الإثنين، 14-12-2020
04:16 م
الطيب حسين
أصدرت وزارة الطاقة السعودية
، بيانًا ناريًا حول واقعة انفجار ناقلة جدة
.
ووصصفت الوزارة الهجوم بأنه عمل إرهابي بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت: "هذا الهجوم الإرهابي يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة
، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان".
وتابعت: "هذه الأعمال الإرهابية التخريبية الموجهة ضد المنشآت الحيوية تتخطى استهداف المملكة ومرافقها الحيوية إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".
وأكملت: "هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية وأمن الصادرات البترولية وحرية التجارة العالمية يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية".
وذكرت: "لم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود أو تأثير في إمداداته".