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بيان من «الغذاء والدواء» السعودية بشأن حالات الجلطات بعد أخذ اللقاح

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 17-03-2021 06:09 م متابعات- أمينة عبد العال
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن حقيقة رصد حالات لجلطات الدم بسبب لقاحات كورونا .
و أكدت الهيئة أنها لم تتلق أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات لتخثر لدي متلقي اللقاح بسبب استخدامه ، حسبما نشرت " صدي " .
و لفتت الهيئة إلي أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا  المتوفرة في المملكة بشكل مستمر من خلال متابعة ودراسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية، مؤكدة أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.
 

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