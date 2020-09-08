بيان من الرئاسة الفلسطينية بشأن «الإساءة للإمارات»

الثلاثاء، 08-09-2020
03:43 م
محمد فضل- متابعات
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطين
ية نبيل أبو ردينة، رفض الرئيس
محمود عباس
المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها
الإمارات العربية المتحدة.
وشدد أبو ردينة في بيان اليوم الثلاثاء على حرص دولة فلسطين
على العلاقات
الأخوية مع جميع الدول العربية على قاعدة الاحترام المتبادل، مع وجوب تمسك الاشقاء
العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في العام 2002.
واستنكر نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ما صدر من بعض
المشاركين في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطين
ية، الخميس الماضي، من لغة
التحريض والتهديد تجاه دول مجلس التعاون.
واستهجن الحجرف في بيان، أمس الاثنين، ما ذكر من مغالطات وتشكيك بمواقف دول
المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطين
ي، مطالبا القيادات الفلسطين
ية المسؤولة،
التي شاركت في هذا الاجتماع، وعلى رأسها رئيس السلطة الفلسطين
ية محمود عباس
،
بالاعتذار عن هذه التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة.
وأشار إلى أن تلك التصريحات تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس
والشعب الفلسطين
ي الشقيق، خصوصا أن وقائع الاجتماع قد تم بثها على قنوات التلفزيون
الرسمي الفلسطين
ي، الأمر الذي يستوجب اعتذارا رسميا عن تلك الإساءات والتحريض
والتشكيك التي أوردها بعض المشاركين بحق مواقف دول المجلس وشعوبها الداعمة للقضية
الفلسطين
ية.