الإثنين، 21-09-2020
06:29 م
محمد فضل
أعلنت
وزارة الداخلية الكويت
ية، اليوم الاثنين، عن ضبط فتاة
ظهرت في شريط فيديو بحالة غير
طبيعية تقوم بأفعال منافية للآداب العامة في شارع الخليج العربي.
نشرت
الوزارة في بيان لها صورة للسيارة والفتاة
التي تم إخفاء ملامحها، معقبة: “إن دوريات
تابعة للإدارة العامة لشرطة النجدة ضبطت فتاة
تقوم بأفعال منافية للآداب العامة في
شارع الخليج العربي”.
وأضافت:
أن “بلاغًا ورد للعمليات عن قيام فتاة
بأفعال منافية للآداب العامة، وأنها بحالة غير
طبيعية في شارع الخليج العربي عند أحد التقاطعات، حيث تم توجيه الدوريات القريبة من
الموقع وضبط الفتاة
ووجد أنها بحالة غير طبيعية”.
وختمت
الداخلية الكويت
ية بأن “الفتاة
تم إحالتها إلى مخفر الرميثية لاتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة ضدها”، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكان
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا مقاطع فيديو تظهر فيها فتاة
بحالة غير طبيعية
(تحت تأثير خمر أو مخدرات)، وهي تهبط من سيارة بيضاء بأحد شوارع الكويت
، وتقوم بالرقص
وسط السيارات.