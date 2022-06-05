بيان من أرامكو بشأن خلافهم مع ورثة «القرفني»

الأحد، 05-06-2022
12:07 م
رفضت المحكمة
العليا للويات
المتحدة الأمريكية طلب الاستئناف المقدم من ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني
بشأن الحكم الصادر لصالحها، وذلك بحسب ما أعلنته شركة أرامكو
.
وأوضحت أرامكو
في بيان على
"تداول"، اليوم الأحد، إن الحكم الابتدائي الصادر لصالح أرامكو
السعودية
أصبح غير قابل للاستئناف، وبالتالي انتهى الحدث.
وكانت أرامكو
قد بينت أن
الدعوى تتعلق بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بما يقارب 18 مليار دولار أمريكي، ويتعلق
موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها
نتيجة استخدام أرامكو
السعودية لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في السعودية.