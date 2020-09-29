بيان مؤثر من مرزوق الغانم بعد وفاة أمير الكويت

الثلاثاء، 29-09-2020
04:58 م
أصدر مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي بيانا مؤثرغ عقب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الجابر الصباح.
وكتب في البيان "إنا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره، والموت حق
فاجعتنا كبيرة، ومصابنا جلل، برحيلك ايها القائد والوالد والمعلم سمو امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمك الله
عزائي لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله و لأهل الكويت الكرام ، ولكل من يسكن هذه الأرض الطيبة وللملايين من العرب والمسلمين الذين يرون فيك نموذجا ومثالا للحاكم العادل والحكيم
وبرغم إيماني بقضاء الله وقدره، الا انني عاجز حاليا عن تصور كيف لن التقيك مجددا، استمع إليك، وانهل من حكمتك، واستفيد من تجربتك الطويلة
لقد كنت ايها الوالد درعا لهذا الوطن، وأبا للجميع، وحاميا لمكتسبات الشعب الدستورية ، عين على رب العالمين وعين على مصلحة الكويت وأهلها
رحمك الله ايها الأمير الجليل، وجعل جنة الفردوس الأعلى مقرا ومستقرا لك والهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان، انه سميع مجيب".