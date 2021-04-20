بيان عاجل من النائب العام الأردني بشأن التحقيقات في المؤامرة

الثلاثاء، 20-04-2021
05:46 م
المصريون
أعلن
النائب العام
لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أن
النيابة العامة أنهت تحقيقات
ها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة
مؤخراً.
وقال
العميد المجالي، في بيان
اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن «النيابة
العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقات
ها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها
المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة
للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة وتعكف نيابة
أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى
محكمة أمن الدولة».