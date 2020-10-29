بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

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الخميس، 29-10-2020 02:47 م وكالات- الدويني فولي
دعت السفارة الفرنسية بالسعودية رعاياها الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "تعرضت قنصلية فرنسا العامة في جدة لحادثة طعن بالسكين استهدفت حارس أمن، موظف في شركة أمن خاصة".

وأكدت أنها تدين بشدة "هذا الاعتداء الأثيم ضد منشأة دبلوماسية"، مؤكدة دعمها التام للضحية.

كما أعربت عن ثقتها في السلطات السعودية من أجل كشف ملابسات الحادث وضمان آمن للمنشآت والجالية الفرنسية في السعودية، داعية مواطنيها في المملكة الى اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودبة انه تم القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وبدوره صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وذكر المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
 

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