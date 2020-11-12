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بيان عاجل من السفارة السعودية في هولندا بعد الهجوم المسلح

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سفارة السعودية
 
الخميس، 12-11-2020 03:21 م المصريون

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا اليوم، الخميس، بيانًا تكشف فيه عن تعرض مقرها في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار جبان فجر اليوم؛ ووصفته بـ"الاعتداء الجبان"
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت السفارة في بيانها إن "رجال أمن السفارة قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات ولله الحمد".
وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.
ودعت السفارة السعودية رعاياها المتواجدين في مملكة هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.
وذكرت وكالة الأنباء رويترز، أن الشرطة الهولندية بدأت بالتحقيق في إطلاق نار على سفارة المملكة العربية السعودية قبل شروق الشمس يوم الخميس. ولم تتمكن الشرطة الهولندية من تقديم تفاصيل إضافية.
 

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