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بيان عاجل من السعودية بشأن حصيلة كورونا

فيروس كورونا
كورونا
 
الخميس، 22-10-2020 03:26 م أحمد سالم
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ تفشي الجائحة 343774 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 466 حالة تعافي جديدة ليصبح الإجمالي 330181 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5250 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8343 والحالات الحرجة 791 حالة.
 

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