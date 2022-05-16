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بيان سعودي بشأن احتواء البطيخ على مبيدات من مادة النترات

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الإثنين، 16-05-2022 11:49 ص

علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، على الفيديو المتداول، والذي يزعم فيه أحد الأشخاص احتواء البطيخ على بقايا مبيدات تحديداً نسبة عالية من مادة النترات.
وقالت الغذاء والدواء، إنه توجد اشتراطات معينة لفسح الخضراوات والفواكه الطازجة، مؤكدة أنه لا يتم استيراد الخضراوات والفواكه للمملكة، إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم 123 GSO "الاشتراطات العامة للخضراوات والفواكه الطازجة".

يُشار إلى أن الهيئة أكدت في وقت سابق أنها تقوم بتنفيذ برنامج وطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية بأخذ عينات من الأسواق المركزية، وأنها تعمل على التأكد من خلال تلك العينات عبر مطابقتها للحدود المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات القياسية المعتمدة.
 

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