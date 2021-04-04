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بيان رسمي يكشف عن تواصل زوجة الأمير حمزة بن الحسين مع ضابط أجنبي

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الأحد، 04-04-2021 09:24 م المصريون
كشف نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، أن الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة.
وأضاف أن هذا الشخص قد عرض على زوجة الأمير حمزة تأمين طائرة للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي.
ونفى الصفدي صحة ما تم تداوله حول اعتقال قادة عسكريين أردنيين .
وأكد الصفدي، أن توجيهات الملك هي التعامل مع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية.
فيما أعلنت وسائل إعلام أردنية، عن هوية الشخص الذي تواصل مع زوجة الأمير حمزة بن الحسين، وعرض عليها توفير طائرة لنقلها خارج الأردن.
وأوضحت وسائل الإعلام الأردنية، أن ضابط سابق بالموساد هو من تواصل مع زوجة ‎الأمير حمزة بن الحسين وقدم لها عرضًا بتوفير طائرة لإخراجها من الأردن.
جدير بالذكر أن نائب رئيس الوزراء الأردني، نفى صحة ما تم تداوله حول اعتقال قادة عسكريين أردنيين، لافتًا إلى أن توجيهات الملك هي التعامل مع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية.
 

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