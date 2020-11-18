بيان خطير من السعودية عن أنشطة إيران النووية

الأربعاء، 18-11-2020
07:58 م
الطيب حسين
دعت المملكة العربية السعودية
، الوكالةالدوبة للطاقة الذرية بإزالة الستار عن أنشطة إيران النووية
غير السلمية.
جاء هذا وفقما ذكرت وسائل إعلام محلية اليةم الأربعاء.
ويم أمس، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير
، إن بلاده تحتفظ بالحق في تسليح نفسها بأسلحة نووية إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة.
وأضاف الجبير
في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنه خيار بالتأكيد"، مشيرا إلى أنه إذا أصبحت إيران قوة نووية فإن مزيدا من الدول ستحذو حذوها. وتابع "لقد أوضحت السعودية
أنها ستبذل قصارى جهدها لحماية شعبها وحماية أراضيها".
وتعمل إيران على استخدام الطاقة النووية منذ عقود، ووقعت في عام 2015 اتفاقا نوويا مع القوى العالمية لوقف تطوير قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات.