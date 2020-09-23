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بيان بحريني مقتضب حول نشاط إسرائيلي

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بيان بحريني مقتضب حول نشاط إسرائيلي
الأربعاء، 23-09-2020 09:48 م الطيب حسين
 نشرت وكالة "بنا" البحرينية الرسمية، بيانًا مقتضبًا حول نشاط قام به وفد إسرائيلي حيال المنامة.

وأكدت الحكومة البحرينية أن وفدًا إسرائيليا زار اليوم الأربعاء المملكة، حيث بحث مجالات التعاون بين الطرفين.

وصرح مصدر مسؤول، بأن "جلسة مباحثات أجريت اليوم في المنامة مع وفد رسمي إسرائيلي تم خلالها بحث مجالات التعاون في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين".

ووقعت كل من البحرين والإمارات، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقا تاريخيا لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

 

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