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بيان إماراتي تعليقًا على قرار «بايدن» ضدها

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الإمارات
 
الخميس، 28-01-2021 10:15 ص
علق سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، على قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتجميد بيع الأسلحة إلى بلاده.
وقال “العتيبة” في بيان نشره حساب السفارة الإماراتية في واشنطن: إن “بلاده تتوقع أن تتراجع الإدارة الأمريكية الجديدة عن السياسات الراهنة”.
وأكد يوسف العتيبة أن “الإمارات ستعمل عن كثب مع (إدارة بايدن) من أجل التوصل إلى نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.
ورحب السفير الإماراتي في واشنطن في ختام بيانه، بالجهود المشتركة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية لخفض التوتر وإحياء الحوار الإقليمي.
وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، كشف في وقتٍ سابق، أن “إدارة بايدن” علقت بصفة مؤقتة بعض مبيعات السلاح التي لم يبت فيها لحلفاء الولايات المتحدة من أجل مراجعتها.
 

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