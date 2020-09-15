بومبيو يحذر إيران من هذا الأمر

الثلاثاء، 15-09-2020
10:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أنه يأخذ علي محمل الجد التقارير
الصحفية التي تشير إلي أن إيران
وضعت مخطط لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب
أفريقيا ، لانا ماركس .
وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها شبكة " فوكس نيوز ":" نعلم أن إيران
هي الداعمة للإرهاب في
العالم و أنه سبق لهم و أن نفذوا هذا النوع من الاغتيالات في أوربا و في أماكن
أخري ، سنفعل كل ما بوسعنا لحماية كل مسئول في وزارة الخارجية ، محذرا طهران من أن
مهاجمة أي أمريكي أيا يكن المكان أو الزمان سواء كان دبلوماسيا أو سفيرا أو عسكري
أمر غير مقبول إطلاقا".
و كان موقع " بوليتيكو " الإخباري الأمريكي قد نقل عن مسئولين أمريكيين
ولم يكشف عن هويتهما أن أجهزة الاستخبارات
تعتقد أن الحكومة البريطانية ، وأنه تم اكتشاف هذه الخطة في الربيع و أصبحت
معالمها واضحة في الأسابيع الأخيرة لافتا إلي أن طهران خططت لاغتيال السفيرة
انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الإيران
ي قاسم سليماني
، الذي اغتيل في
يناير بضربة جوية أمريكية