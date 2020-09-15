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مشادات بين " ترامب " و " بايدن" بسبب حرائق الغالبات

بومبيو يحذر إيران من هذا الأمر

الثلاثاء، 15-09-2020 10:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه يأخذ علي محمل الجد التقارير الصحفية التي تشير إلي أن إيران وضعت مخطط لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا ، لانا ماركس .
وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها  شبكة " فوكس نيوز ":" نعلم أن إيران هي الداعمة للإرهاب في العالم و أنه سبق لهم و أن نفذوا هذا النوع من الاغتيالات في أوربا و في أماكن أخري ، سنفعل كل ما بوسعنا لحماية كل مسئول في وزارة الخارجية ، محذرا طهران من أن مهاجمة أي أمريكي أيا يكن المكان أو الزمان سواء كان دبلوماسيا أو سفيرا أو عسكري أمر غير مقبول إطلاقا".
و كان موقع " بوليتيكو " الإخباري الأمريكي قد نقل عن مسئولين أمريكيين ولم يكشف عن هويتهما  أن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن الحكومة البريطانية ، وأنه تم اكتشاف هذه الخطة في الربيع و أصبحت معالمها واضحة في الأسابيع الأخيرة لافتا إلي أن طهران خططت لاغتيال السفيرة انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الإيراني قاسم سليماني ، الذي اغتيل في يناير بضربة جوية أمريكية

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