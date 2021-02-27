"بومبيو": لم أجد دليلًا مباشرًا يربط بين بن سلمان و مقتل خاشقجي
وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو
السبت، 27-02-202103:16 ممتابعات- أمينة عبد العال
صرح وزير الخارجية الأمريكي
السابق مايك بومبيو، أن التقرير الأمريكي الذي صدر مؤخرا بشأن قضية مقتل المواطن الصحفي
الراحل جمال خاشقجي ، كاذب ولم يقول الحقيقة .
وقال مايك بومبيو، في
لقاء إعلامي سابق: "لقد قرأت كل جزء من المعلومات الإستخباراتية الموجودة في حوزة
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ولم أجد دليلاً مباشرا يربط بين ولي العهد الأمير
محمد بن سلمان، وبين مقتل جمال خاشقجي" ، حسبما نشرت " صدي " .
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي
السابق:" أن هذا بيان دقيق، وهو بيان هام، وهو تصريح نخرجه للعلن وعدم وجود أي
شيء يدينه"، متابعًا:" اليوم نحن نعمل مع السعودية في أفغانستان، ونحن نعمل
مع السعوديين للرد على آية الله خامنئي الذي قتل مئات الأمريكيين، إنهم مصدر دعم كبير
لنا".