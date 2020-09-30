​بومبيو: أمير الكويت الراحل له دورًا محوريًا في بناء السلام بالخليج

الأربعاء، 30-09-2020
12:28 ص
المصريون ـ متابعات
نعى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
، الشيخ صباح الأحمد
الجابر الصباح، أمير الكويت
، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، في مستشفى بالولايات المتحدة، حيث كان يتلقى العلاج هناك، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.
وقال بومبيو
، إن نزعة أمير الكويت
الراحل، الإنسانية وقيادته العالمية ساهمت في تحويل الكويت
إلى دولة حديثة مزدهرة، مشيرًا إلى أنه كان له دورًا محوريًا في بناء السلام والازدهار في منطقة الخليج.
وأعلن التلفزيون الرسمي الكويت
ي، مساء اليوم الثلاثاء، عن وصول جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد
الصباح، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، غدًا الأربعاء.