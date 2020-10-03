بوتين يعلن استعداده لإجراء حوار مع ميركل

السبت، 03-10-2020
01:39 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين
أن بلاده علي استعداد لإجراء حوار مع
ألمانيا
بعد واقعة العارض الروسي ألكسي نافالني.
وقال في برقية بعث بها إلي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
والرئيس
الألماني فرانك فالتر شتاينماير بمناسبة الذكري السنوية الثلاثين لوحدة شطري
ألمانيا
، أن بلاده مستعدة لإجراء حوار، في قضايا راهنة بين البلدين و قضايا
دولية، حسبما أعلن الكرملين.
جدير بالذكر أن واقعة تسمم نافالني الذي يعالج في برلين أدت إلي توترات في
العلاقات الروسية الألمانية مرة أخري ، خاصة أم ميركل
زارت نافالني في مستشفي
شاريتيه بالعاصمة الألمانية وطالبت روسيا
مرارا بكشف ملابسات الواقعة .