بوتين يتلقي اتصال من ولي عهد أبو ظبي

الإثنين، 12-10-2020
01:27 م
متابعات- أمينة عبد العال
تلقي الرئيس الروسي فلادمير بوتين
اتصال
هاتفي من ولي عهد أبو ظبي
الشيخ محمد بن زايد بحثا خلالها قضايا التسوية في الشرق
الأوسط .
وأضاف الكرملين في بيانه الذي تداولته الصحافة المحلية والعالمية أنه تم
خلال المكالمة تأكيد الاستعداد المتبادل لمواصلة تعزيز الشراكة الإستراتيجية
الروسية الإماراتية في مختلف المجالات مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقات التي تم
التوصل إليها أثناء زيارة بوتين
إلي الإمارات في 2019 ، حسبما نشرت " سبوتنيك ".
و أثناء المحادثة قدم ولي العهد محمد بد زايد تهنئة للرئيس الروسي بعيد
ميلاده الذي كان في السابع من الشهر الجاري .