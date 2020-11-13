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بوتين : روسيا تمر بتجربة قاسية

بوتين
بوتين
 
الجمعة، 13-11-2020 02:48 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن روسيا تمر تجربة قاسية بسبب تفشي فيروس " كورونا" .
و أشار في كلمته أمام منتدي " أفكار متينة لعصر جديد " :" نحن نخضع لاختبارات جادة مرتبطة بالوباء، في هذا الوقت، المواطنون العاديون والشباب والعاملون في المجال الطبي ورجال الأعمال عملوا ويعملون، وأنا واثق، أنهم سيستمرون بالقيام بأعمال كريمة تبهر ، مضيفا أن الروسي يريدون أن يروا بلادهم ناجحة و مزدهرة و حديثة يتكون فيها القيمة الرئيسية هي الإنسان " .
و أضاف :" روسيا لديها لقاحان مسجلان، وقد أظهرت الدراسات وأكدت أنهما، أولا: آمنان ولا يوجد لهما تبعات خطيرة بعد استخدامهما، ثانيا: فعالان، لأن الأشخاص الذين تم تلقيحهم ثم تعاملوا مع حاملي الفيروس لم يمرضوا، أو كان لديهم أعراض خفيفة" .
 

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