"بن زايد" يدعو إسرائيل إلى إتمام هذ1ا الأمر في أقرب وقت

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بن زايد
 
الثلاثاء، 20-10-2020 03:34 م الطيب حسين
بعث وزير الخارحية الإماراتي عبد الله بن زايد "رسالة شخصية" لنظيرهفي دولة الاحتلال غابي أشكنازي.

وتضمنت الرسالة دعوة إلى فتح بعثتين دبلوماسيتين في تل أبيب وأبو ظبي في أقرب وقت ممكن.  

وكان الوفد الإماراتي الرسمي الذي وصل تل أبيب قد سلّم أشكنازي خلال مأدبة غذاء رسالة من رئيس الدبلوماسية الإماراتية دعا فيها إلى تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وقال عبد الله بن زايد في الرسالة: "لا يسعني إلا أن أقدّر كل الجهود التي تبذلونها لتعزيز التعاون بين بلدينا. وأنا على ثقة كاملة في دعمكم المطلق لفتح بعثتين دبلوماسيتين في تل أبيب وأبو ظبي في أقرب وقت ممكن".

 

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