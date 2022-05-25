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بمنشار كهربائي.. فيديو متداول لفلسطيني يهدد سعوديًا قبل القبض عليه

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Teads
الأربعاء، 25-05-2022 02:08 م


أعاد مغردون مقطع فيديو للمقيم الفلسطيني لحظة تهديده لمواطن سعودي بعد فصله من قبل صاحب العمل وذلك بعد إعلان القبض عليه .

وكان المقيم تهجم على مستودع المواطن وسرق جميع بضاعته وهدد الموجودين من عمالة وحارس المستودع السعودي بمنشار كهربائي.

وأظهر الفيديو المواطن يقول للمقيم " إنت بتعرف إن مالي علاقة" ليرد الأخير بنبرة تهديد : " اسمع إذا بلاقيك هون مرة ثانية جاي هكسرلك إياهم خذ سيارتك واطلع من هون والمرة الجاية هشوفك والله العظيم هذول الأربعة بكسرلك إياهم".

جدير بالذكر أن شرطة محافظة جدة أعلنت القبض على مقيم فلسطيني ارتكب عدة حوادث جنائية تمثلت في السطو على شركات ومؤسسات وسرقة أجهزة إلكترونية وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل بمشاركة مقيمين من الجنسية الهندية والباكستانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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