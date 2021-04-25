بمناسبة مرور 5 أعوام علي رؤية المملكة 2030.. البنك المركزي يطرح فئة نقدية جديدة

الأحد، 25-04-2021
10:39 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن البنك المركزي في المملكة
العربية السعودية عن عزمه لطرح فئة مائتي
ريال من العملة الورقية السعودية تزامنا مع مرور 5 أعوام علي إطلاق " رؤية
المملكة 2030
" في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبد العزيز آل
سعود .
وأشار البنك إلي أن ذلك القرار استنادا إلي المادة الرابعة من نظام النقد
السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1/7/1379 هجريا ،لافتا إلي أنه سيتم
تداولها اعتبارا من اليوم الأحد 25/4/2021
بصفتها عملة رسمية قانونية ، حسب البيان الذي تداولته الصحف المحلية .
و أشار البنك إلي أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة
العملة الورقية حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية
الجودة وبتصميم مميز و ألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة ، لافت إلي أن الفئة تحمل
صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود علي جهة والجهة الأخرى تحمل
شعار رؤية المملكة 2030
بشكل ثلاثي الأبعاد إضافة إلي اسم البنك المركزي السعودي
وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية ،كما يتضمن ظهر الورقة صورة
قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام
باللغة الإنجليزية .